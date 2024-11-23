بالصور- بلوك اسود مميز.. كايلي جينر تبهر متابعيها بإطلالتها اللامعة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الجمهور في إطلالتها الأخيرة، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، إستعرضت من خلالها جمالها و رشاقتها بلوك لامع، حيث إرتدت كروب توب أسود من دون أكمام سترابليس مغطى بالترتر اللامع مع تنورة قصيرة و ضيقة لامعة و دونتيل تحتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت رفضت كايلي جينر، استعراض علاقتها الرومانسية مع الممثل الأميركي تيموثي شالاميت، على الهواء مباشرة، رغم المبلغ الخيالي الذي عرض عليها.

وكشف موقع "دايلي ميل" أن كايلي لا تخطط لاستعراض علاقتها عبر التلفزيون، رغم المبلغ الخيالي الذي دفعته لها إحدى المنصات، والذي يقدر بـ100 مليون دولار.

وكشف مصدر لمجلة "بيبول"، أن كايلي تحرص على حماية علاقتها بتيموثي، كما أنها تتجنب عمدًا ذكره أمام عدسات الكاميرا، رغم مرور عام تقريبًا على ارتباطهما.

وأضاف المصدر: "الأمور رائعة مع تيموثي.. كايلي سعيدة. وكلاهما مشغولان، لكنهما يخصصان وقتًا لرؤية بعضهما البعض، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع".

