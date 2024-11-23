شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل أبطال رقم سرى عن الانتهاء من التصوير والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أبطال مسلسل رقم سرى تصوير المشاهد الأخيرة من العمل بالتزامن مع عرضه على قناة dmc، حيث يتبقى أسبوع تصوير ويتم الانتهاء من آخر المشاهد، وبعدها ينتهى مخرج العمل محمود عبد التواب من عمليات المونتاج والمكساج للحلقات المتبقية وتسليمها للقناة العارضة.

مسلسل رقم سرى يتم تقديمه من عالم "صوت وصورة"، حيث تعد أحداثه امتدادا للعمل الذي قامت ببطولته حنان مطاوع العام الماضى، ويشارك في البطولة إلى جانب ياسمين رئيس كل من: صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، مصطفى عمر، محمد عبده ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

تدور أحداث "رقم سري" حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين، عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

وتطورت أحداث مسلسل رقم سرى في الحلقات الماضية خاصة بعد وفاة ندى عشماوى (نادين) بعد استفاقتها عن طريق ادخال شخصا لعقار في المحلول، لتبدأ الشرطة في التحقيق حول ما حدث وكشفت يراجع كاميرات المراقبة ووجد الممرضة وهي تقوم بوضع شيء في المحلول، كما اعترفت لقاء (ياسمين رئيس، إلى محاميها لطفى عبود (صدقى صخر) بأنها كانت مرتبطة بـ رياض (كريم محجوب) شقيق ندي لكنها ابتعدت عنه بسبب أنه كان متزوجاً حينها .