شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المواهب تقدم عرض الليلة الكبيرة احتفالا بعيد الطفولة بدار أوبرا دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية احتفالية عيد الطفولة، بدار الأوبرا بدمنهور، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 28 نوفمبر، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وسيقدم المركز ضمن برنامج الإحتفالية عرض "الليلة الكبيرة" من تصميم وتدريب وإخراج عيشة فؤاد، وبطولة أعضاء المركز، والمدير الفني الدكتور سامح صابر، والإشراف العام للدكتورة لمياء زايد، كما سيتم عرض فقرة غنائية لكورال الأطفال " الإسكندرية ودمنهور" تدريب وقيادة دكتور محمد حسني، وإشرف فني دكتورة هدى حسني.

يذكر أن الليلة الكبيرة، أوبريت غنائي يعد أشهر ما قدم مسرح العرائس في مصر.فهو يصف المولد الشعبي بشكل رائع وممتع، من خلال شخصيات: (الأراجوز - بائع الحمص - بائع البخت - القهوجي - المعلم - العمدة - الراقصة - مدرب الأسود - الأطفال - المصوراتي - معلن السيرك - المنشد - الفلاح). نفذ التصوير بواسطة «الوحدة الثامنة ألوان» بالتلفزيون المصري في مطلع الثمانينات وعُرض الأوبريت للمرة الأولى في 1 مايو من عام 1961.