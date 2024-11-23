شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: ماما حلوة ومحدش فاهم حاجة خالص أقرب الإفيهات لقلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير علاء مرسي عن أقرب الإفيهات لقلبه في أعماله، وذلك خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365، حيث قال: أقرب الإفيهات لقلبي وهي كذلك الأكثر إنتشارا بين الجمهور وعلى السوشيال ميديا، "ماما حلوة" و"محدش فاهم حاجة خالص" و"الصوت الصوت"، وكان زمان لى إفيه لطيف أسمعه كثيرا، وأعتقد أن هناك الكثيرون لا يعرفون أنه لي وهو "يانهارللو".

وتابع مرسي: هذه الإفيهات لم تكن مكتوبة في السيناريو الخاص بالعمل، لكن بعضها اقترحها علي المخرج، أو ممثل زميلي، ولكن ما جعلها تنجح ويحبها الجمهور بهذا الشكل هي الإحساس التي خرجت به، وعن جديده في المسرح خلال الفترة القادمة أكد مرسي أنه يشارك في مسرحية جديدة من بطولة محمد هنيدي ستعرض بعد شهر رمضان الكريم.

وكان قد تم تكريم الفنان علاء مرسي خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح والتي حملت اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.