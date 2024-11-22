شكرا لقرائتكم خبر عن أبو زعبل يحصد جائزته الثالثة.. وبسام مرتضى: الجمهور جائزتى الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

فاز فيلم "أبو زعبل 89" للمخرج بسام مرتضى بجائزته الثالثة من لجنة تحكيم الفيلم الأفريقي، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، المقام حاليا بدار الأوبرا، بعد أن حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، و جائزة أسبوع النقاد الدولية.

ووجه مخرج الفيلم بسام مرتضى الشكر إلى المهرجان، معربا عن سعادته البالغة بإقبال الجمهور على عرض الفيلم، قائلا: "الجمهور وإقباله هو جائزتي الحقيقية".

حسين فهمي

وتابع: "على مدار الأیام اللي فاتت لمست حب كبیر، واحتفاء بـ المھرجان وأنشطته وفعالیاته، وكلنا كفريق عمل مھرجان القاھرة السینمائي الدولي سعداء بكل كلمة اتقالت، بس كمان مھم أني أقول أن اللي اتقال في حق أشقائنا في فلسطین المحتلة وفي لبنان أیضا"، ده واجب علینا ومش غریب على مصر أم الدنیا وحاضنة العروبة اللي فضلت طول عمرھا لسان أمة عربیة مناضلة وكبیرة، فضلت بفنھا وأفلامھا حاضرة في كل بیت عربي لحد ما بقى الفیلم المصري بیتقال عليه الفيلم العربي، عشان كدا ھتفضل مصر كبیرة بمواقفھا وفنھا وفنانینھا اللي شرفونا في المھرجان على مدار الأیام اللي فاتت بحب حقیقي للسینما".

مهرجان القاهرة السينمائي

وحرص مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 على الاهتمام الكبير بفلسطين وكل ما يخص السينما الفلسطينية، إذ شهدت الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح"، بالإضافة إلى جائزتين خاصين بالسينما الفلسطينية وأفلام من غزة.