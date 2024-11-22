شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى عن فوزه بجائزة عمر الشريف: مهمة وفخر لينا كلنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عبر الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، فى لقاء حصري على قناة دى إم سى، خلال فعاليات اختتام المهرجان، عن سعادته بحصوله على جائزة الفنان عمر الشريف من جولدن جلوب، قائلا:" كل اللى بنقدمه هنا لمصر وكل الجوائز اللى بنحصل عليها لأننا مصريين وده شئ فخر لينا كلنا".

وأضاف حسين فهمى:"أن الجائزة مهمة لأنها تحمل اسم عمر الشريف وهو صديق عزيز عليان وشفته فى مجده فى هوليود وعظمته، وهو أول فنان مصرى يحصل على جائزة "جولدن جلوب"، وهى جائزة النقاد وسعيد بفوزى بها".

ولفت حسين فهمى إلى أن التمويل أحد التحديات التى واجهتنى فى الدورة الـ 45 بمهرجان القاهرة السينمائى، لكن وزارة الثقافة مهتمة بالمهرجان وأعطتنى دعم، كما وقف وزير الثقافة أحمد هنو، معى ومع المهرجان بشكل كبير، فضلا عن رجال الأعمال وكلهم رجال مصريين، وبشكر الجميع.

تابع حسين فهمى، :"حاسس أنى لسه طالب فى السينما، وبشاهد أفلام كثيرة، وسعيد بالأفلام المصرية هذا العام، ودائما بفكر فى اللى هقدمه العام المقبل، وإن شاء الله تكون دورة العام المقبل أجمل".



ريد كاربت ختام المهرجان



حسين فهمى



الفنان حسين فهمى