شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وإيناس الدغيدى ونيللى كريم يحتفلن بعيد ميلاد هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص قطاع كبير من الفنانين على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة هند صبرى من خلال التواجد سوياً بتلك المناسبة، مثلما ظهر خلال الصور التي نشرتها نيللى كريم عبر حسابها الرسمي على الموقع الرسمي عبر إنستجرام وأرفقتها برسالة تعكس مدى محبتها لها كتبت فيها: i love you.

كما حرصت الفنانة يسرا على التواجد بتلك المناسبة إلى جانب المخرجة إيناس الدغيدى وغيرهن من المشاهير ممن تربطهن علاقة صداقة وطيدة مع الفنانة هند صبرى.



نيللى كريم وهند صبرى

وتعد هند صبرى من أهم نجوم جيلها مثلما يظهر فى مشوارها الفني إذ شاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة والهامة، منها "مواطن ومخبر وحرامي" عام 2001، "عايز حقي" و"ازاى البنات تحبك" عام 2003، "حالة حب" و"أحلى الأوقات" عام 2004، "ويجا" و"بنات وسط البلد" عام 2005، "عمارة يعقوبيان" و"لعبة الحب" و"ملك وكتابة" عام 2006، "الجزيرة" و"التوربينى" عام 2007 "جنينة الأسماك" عام 2008، "إبراهيم الأبيض" عام 2009، "أسماء" عام 2011، "الجزيرة 2" عام 2014، "الكنز" بجزئيه الأول والثانى، "الممر" و"الفيل الأزرق 2" عام 2019، "كيرة والجن" و"فضل ونعمة" عام 2022.



عيد ميلاد هند صبرى

وفى الدراما التليفزيونية قدمت هند صبرى عددا من المسلسلات منها "بعد الفراق" عام 2009، "عاوزة اتجوز" عام 2010، "فرتيجو" عام 2012، "امبراطورية مين" عام 2014، "حلاوة الدنيا" عام 2017، "هجمة مرتدة" عام 2021، "البحث عن علا" عام 2022، وتنتظر عرض مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة إياد نصار، جومانا مراد وماجد المصرى.

تزوجت هند صبرى من رجل أعمال مصري، حيث كشفت هند في أحد لقاءاتها التليفزيونية أن علاقتها بدأت مع زوجها بصداقة تحولت إلى حب، موضحة: "هو لم يتعرف علي منذ أول لقاء لنا، ولم يعرف أنني فنانة مشهورة، خلال حفل عشاء جمعنا صدفة، وظللنا أصدقاء لمدة عام وأشهر لحين طلبني للزواج"، وأسفرت الزيجة عن إنجاب ابنتين هما عليا وليلى.