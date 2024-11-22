شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تطلب الدعاء لوالدة مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

طالبت النجمة زينة بالدعاء لوالدة النجمة مي عز الدين، التى تعانى من وعكة صحية شديدة منذ أسابيع ونقلت على إثرها للمستشفى، حيث نشرت زينة صورة تجمع مي عز الدين ووالدتها على ستورى حسابها بموقع إنستجرام وقالت: "يا رب بحق قدرك وكرمك اشفى مها وقومها بالسلامة وطمن قلبك يا مى".



زينة تطلب الدعاء لوالدة مى عز الدين

وكات مى عز الدين، قد طالبت بالدعاء لوالدتها منذ أيام بعد نقلها إلى المستشفى وكتبت عبر خاصية استورى حسابها بموقع إنستجرام "أرجو الدعاء لوالدتى"، وهو ما أثار قلق متابعيها حول الحالة الصحية لوالدتها، خاصة أن مى عز الدين دوما ما تؤكد فى حواراتها خلال البرامج التليفزيونية على دور والدتها فى حياتها، وأنها بمثابة أقرب صديقة لها.

وفى سياق آخر تخوض النجمة زينة تجربة سينمائية جديدة خلال فيلم الدشاش، الذى يجمعها بالنجم محمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، ويشارك فى بطولة الفيلم باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز

زينة تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، حيث انتهت مؤخراً من تصوير فيلم بنات الباشا المأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل ويناقش الفيلم عدد من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل إجتماعى، ويشارك زينة بطولة الفيلم ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين.