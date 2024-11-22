شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود عن فيلم الهوى سلطان: أكتر حاجة أسعدتنى إن فى ناس رجعت لبعض بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد داود أن أكثر ما أسعده فى فيلم الهوى سلطان ولم يكن يتوقعه هو إحداثه حالة كبيرة بين المشاهدين تخطت مرحلة الإعجاب بالفيلم ووصلت إلى مساهمة العمل فى عودة أحباء لبعض من جديد.

وقال: "قابلت شباب كتير رايحين يتفرجوا على الفيلم، منهم اللى وراني التذكرة وأكد أنها المرة التانية ليه يروح يشوف الفيلم".

تدور أحداث فيلم الهوى سلطان فى إطار رومانسى اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

وكانت آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "يوم 13"، الذى عرض العام الماضى، وشاركه بطولته: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، محمد ثروت، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج وائل عبد الله.