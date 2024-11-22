شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الفنان عادل الفار إلى مسجد النزهة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الآن جثمان الفنان الراحل عادل الفار إلى مسجد النزهة بمدينة نصر لأداء صلاة الجنازة عليه، وذلك بحضور أسرته وزوجته، كما حرص على الحضور الفنان منير مكرم، والفنان حسن أش أش.

كان قد توفى أمس الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض، وهو من مواليد 20 ديسمبر 1961، وشارك فى العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" و"زكية زكريا فى البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

وكان الفنان عادل الفار كشف قبل رحيله عن تفاصيل وفاة ابنه شادي في حادث قبل عامين، وذلك خلال استضافته ببرنامج (كلم ربنا مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090.

وقال الفار: "غلطة عمري إني زعلت من ابني فترة طويلة وتركته للدنيا وأصدقاء السوء، وهو كان مريض سكر ومات فجاة قبل ما نتصالح وموته قسم ظهري".

ووجه عادل الفار رسالة لكل أب قائلا: "بقول لكل أب خد بالك من ابنك عشان عمره ميضيعش منك زي ابني عمره ما ضاع مني في لحظة. صاحب ابنك وقرب منه واعرف دماغه وتفكيره وخليك قريب منه".

وأضاف الفار: "النهاردة ذكرى وفاة ابنى شادي.. وبدعى له ربنا يرحمه ويسامحه وبقول له سامحني يا ابني يا حبيبي على تقصيري معاك. أنت غالى عليا ومفتقدك جدا".

وعن علاقته بربنا قال: "في السنين اللى فاتت من حياتي.. بكلم ربنا في كل وقت بدعيه وأرجوه يسامحني ويهديني بعد سنين طوال كنت فيهم بعيد عنه.. والحمد لله على كل نعم ربنا عليا وخصوصا نعمة الهداية".



تشييع-الجثمان



تشييع-جثمان-عادل-الفار



جنازة-الراحل-عادل-الفار



جنازة-الراحل-عادل-الفار-1



جنازة-عادل-الفار



صور-من-الجنازة