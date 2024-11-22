شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الرابع لفيلم "أبو زعبل 89" لـ بسام مرتضى اليوم بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "أبو زعبل 89" لـ بسام مرتضى، اليوم الجمعة، الساعة العاشرة والنصف صباحا بسينما الزمالك 1، وهو العرض الرابع للفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، بعد الإقبال الكبير الذي شهده على مدار عروضه الثلاثة الماضية، إذ ينافس الفيلم ضمن مسابقة أسبوع النقاد.

وتدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس في مسابقة النقاد الدولية.

وتختتم اليوم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ45، بعد مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان بسام مرتضى قال لـ ”الخليج 365” إنه تأثر للغاية بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان، خاصة بعد رحلة الـ 7 سنوات التي خاضها في التحضير له، وأن اختياره للمنافسة ضمن الدورة الـ 45 من المهرجان بمثابة تحقيق الحلم، وتفاعل الجمهور في القاعة مع عرضه الأول من المعجزات التي شاهدها.

كما لفت إلى أنه تأثر كثيرا بالحضور الجماهيري للعرض، فضلا عن حرص عدد كبير من النجوم والفنانين والصناع على حضوره ودعمه، خاصة بعد المجهود والتعب الكبير الذي بذله لإيصال الفيلم إليهم.