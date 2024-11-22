شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث فيلم Gladiator II ما بين الواقع والخيال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور أربعة وعشرين عامًا على فيلم Gladiator الأول، عاد المخرج العالمى ريدلي سكوت بجزء جديد لحكايته الملحمية، وبفضل أحدث تقنيات CGI، لم تكن عظمة روما - وسقوطها - تبدو أبدًا بهذا القدر من الإبهار.

يبدأ فيلم Gladiator II بعد سنوات من الفيلم الأصلي، حيث تدور أحداثه في عهد الإمبراطورين كاراكالا (الذي يلعب دوره فريد هيشينجر) وجيتا (جوزيف كوين) في أوائل القرن الثالث الميلادي، ويتتبع الفيلم لوسيوس (بول ميسكال)، ابن ماكسيموس الذي لعب دوره راسل كرو (بطل فيلم Gladiator الأول).

وبعد أن أصبح بالغًا، كان يعيش في مملكة نوميديا شمال غرب إفريقيا القديمة، تحت ستار هوية جديدة للهروب من السياسة الرومانية، وعندما غزت القوات الرومانية، بقيادة تريبيون ماركوس أكاسيوس (بيدرو باسكال)، نوميديا، وقعت المأساة.

حيث قُتلت زوجة لوسيوس وبعد أن اشتراه الروماني ماكرينوس (دينزل واشنطن) كعبد، نُقِل لوسيوس إلى روما، وهناك أُجبِر على دخول عالم القتال الوحشي، حيث قاتل من أجل جلب الربح لآسره في الساحة.

ولكن أي من هذه الشخصيات كانت مستوحاة من أشخاص قدماء حقيقيين - وإلى أي مدى تطابقت مصائرهم مع القوس الذي لديهم في تكملة سكوت؟

يبتعد مشهد الغزو الافتتاحي في نوميديا، الذي تدور أحداثه في عام 200 بعد الميلاد، عن التاريخ الحقيقي، لأنه بعد انتصار يوليوس قيصر في معركة تابسوس في عام 46 بعد الميلاد، تم تقسيم نوميديا (الجزائر)، وشكل الجزء الشرقي مقاطعة إفريقيا الجديدة وأصبحت المنطقة الغربية حول سيرتا مستعمرة رومانية، وبحلول أوائل القرن الثالث الميلادي، جعل الإمبراطور الروماني سيبتيموس سيفيروس (الذي لم يظهر في الفيلم) نوميديا مقاطعة مستقلة.

ويبدو تصوير الفيلم لمدينة نوميديا المتمردة أشبه بإيماءة مرحة لسلسلة القصص المصورة الفرنسية أستريكس وأوبليكس، حيث تتحدى قرية صغيرة الهيمنة الرومانية.

وبدلاً من عكس تعقيدات الإمبريالية الرومانية، يتبنى الفيلم فكرة مجموعة صغيرة لا تقهر تقاوم إمبراطورية في مدينة ميناء محصنة بشدة، ويستحضر هذا المزج بين الأسطورة والتاريخ حس القصص المصورة بدلاً من السرد التاريخي الجاد، مع إعطاء الأولوية للمشهد على الدقة.

ودارت أحداث فيلم Gladiator II الذى طرح خلال نوفمبر الجارى بـ دور العرض حول العالم، في عام 200 بعد الميلاد، ويضع العمل شخصيات مثل كاراكالا وجيتا في قلب المؤامرات السياسية، وذلك على الرغم من حقيقة أن الورثة الإمبراطوريين الحقيقيين كانوا لا يزالون أطفالاً فى هذا الوقت.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theconversation"، أن تصوير الصبيين الصغيرين باعتبارهما من العاملين السياسيين هو أمر مبالغ فيه حتى أن أكثر كتاب السيناريو إبداعًا قد يجدون صعوبة في الدفاع عنه.

بالإضافة إلى ذلك، في عام 200 بعد الميلاد، كان والدهم، سيبتيموس سيفيروس، لا يزال على قيد الحياة ويسيطر على الإمبراطورية، واستمر في حكمه لمدة 11عامًا أخرى.

ثم هناك لوسيلا، الابنة الثانية لماركوس أوريليوس، الذى يضعها Gladiator II في دور بارز رغم أنها في الحياة الواقعية تم إعدامها في حوالي عام 181 أو 182 بعد الميلاد - قبل ما يقرب من عقدين من أحداث العمل.

وبالتالى فأن تصوير ماكرينوس هو خطأ تاريخي آخر، على الرغم من صعوده إلى السلطة في عهد سيبتيموس سيفيروس وكاراكالا، لم يصبح ماكرينوس إمبراطورًا حتى عام 217 م.

يظهر فى فيلم Gladiator II دور ماكرينوس بشكل درامي من خلال إظهاره وهو يرشد كاراكالا في جريمة قتل جيتا وحتى اغتياله المباشر لكراكالا في سيرك ماكسيموس، مما يضيف طبقة خيالية إلى الأحداث التاريخية.

ولكن في الواقع، بينما كان ماكرينوس متورطًا في المؤامرة للقضاء على كاراكالا، إلا أنه لم يقتل الإمبراطور جسديًا بنفسه، ولا تدعم الروايات التاريخية مثل تلك التي كتبها كاسيوس ديو أو هيستوريا أوغوستا تصوير الفيلم لماكرينوس وهو يطعن كاراكالا في مثل هذا المكان العام.

قُتِل كاراكالا فى عام 217 م أثناء رحلة من الرها في تركيا إلى كاراكالا في سوريا، حيث ضرب القاتل، وهو جندي يُدعى مارتياليس، كاراكالا بضربة قاتلة، بناءً على طلب أنصار ماكرينوس، الذين سعوا إلى ترقيته إلى العرش.

بصرف النظر عن الجدول الزمني غير الدقيق، فإن فيلم Gladiator II عبارة عن تصوير فخم لأسلوب الحياة الروماني في منتصف فترة الإمبراطورية.