شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Venom: The Last Dance لـ توم هاردى يحقق 436 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Venom: The Last Dance إلى 436 مليونا و594 ألف دولار فى شباك التذاكر عالميًا منذ طرحه يوم 25 أكتوبر الماضى، للنجم توم هاردى، ووصلت مدته إلى ساعة و49 دقيقة، ومن إنتاج شركة سونى.

وأنقمست الإيرادات بين 128 مليونًا و94 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و308 مليونًا و 500 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما نجح النجم العالمي توم هاردي والمخرجة كيلي مارسيل، في التهام شباك التذاكر العالمية بفيلمهما Venom: The Last Dance والذى بلغت إيراداته حتى الآن لأكثر من 1.5 مليار دولار عالميًا، مؤكدين في تصريحات نقلتها صحيفة Deadline أنهما ركزا منذ اليوم الأول للتحضير للجزء الجديد على أن يلتهما الإيرادات وأن تكون النهاية كما هي.

وقالت مارسيل، التي يُنسب إليها الفضل في كتابة الأفلام الثلاثة وإخراج الجزء الأخير، لمجلة People: "كنا نعلم أنه سيكون ثلاثية منذ اليوم الأول، وكنا نعلم أنه سينتهي على هذا النحو منذ البداية"، مضيفة: "طلبت مني شركة Sony تولي عملية الإخراج وقلت، حسنًا إذن، لقد شاركت في أول فيلمين بالكتابة ولما لا اخوض تجربة الإخراج، وشعرت أن هذا سيكون رائعًا ومؤثرًا أيضًا".