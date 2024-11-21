شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول بين لجنة مصر للأفلام ورابطة مديرى مواقع التصوير بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة مصر للأفلام توقيع بروتوكول مع جون راكيش، رئيس رابطة مديرى مواقع التصوير بالعالم، فى خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لتصوير الأفلام العالمية.

جاء التوقيع خلال حفل رسمى شهد حضور نخبة من صناع الأفلام ومديري مواقع التصوير الدوليين، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وتسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة التي تقدمها مصر كواحدة من الوجهات الرائدة في العالم لتصوير الأفلام.

وتتميز مصر بتنوع مواقعها التصويرية التي تلبي مختلف متطلبات الإنتاج السينمائي، حيث تجمع بين المواقع الأثرية التي تعكس الحضارة الفرعونية العريقة، والمدن الساحلية الخلابة مثل شرم الشيخ والغردقة، إضافة إلى الطبيعة الصحراوية الفريدة التي تتضمن الصحراء البيضاء والسوداء، هذا التنوع الطبيعي والثقافي جعل من مصر وجهة مميزة تجذب اهتمام أبرز المخرجين ومديري مواقع التصوير في العالم.

وأكدت لجنة مصر للأفلام أن التسهيلات والخدمات التي تقدمها لصناع السينما العالمية، من استخراج تصاريح التصوير بفكرة الشباك الواحد وتبسيط الإجراءات الإدارية وخدمات لوجستية متكاملة، لعب دورًا كبيرًا في جعل مصر خيارًا مفضلاً للإنتاج السينمائي الدولي.

وعبر جون راكيش عن إعجابه الكبير بما تمتلكه مصر من إمكانيات ومواقع تصوير فريدة، مشيرًا إلى أن التعاون مع لجنة مصر للأفلام سيسهم في تعزيز رؤية مديري مواقع التصوير لاختيار مصر كوجهة مثالية لتصوير أعمالهم.

تُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة نحو وضع مصر في صدارة الوجهات العالمية لتصوير الأفلام، وتعكس التزام لجنة مصر للأفلام بدعم صناعة السينما وتقديم مصر للعالم كواحدة من أكثر الدول تنوعًا وجاذبية للمبدعين السينمائيين.



توقيع بروتوكول بين لجنة مصر للأفلام وجون راكيش



توقيع بروتوكول بين لجنة مصر للأفلام وجون راكيش رئيس رابطه مديرى مواقع التصوير



بروتوكول بين لجنة مصر للأفلام وجون راكيش رئيس رابطه مديرى مواقع التصوير