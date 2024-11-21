شكرا لقرائتكم خبر عن تامر كروان: اعتمدت فى موسيقى "ذات" على أن تشبه تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المؤلف الموسيقى تامر كروان، خلال ندوته المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ45، والتى يديريها الناقد عصام زكريا مدير المهرجان، عن موسيقى مسلسل ذات وكيف ساعدته المخرجة كاملة أبو ذكرى.

وقال تامر: "ذات تم تأجيله عام، ولكن ساعدتنى كاملة أبو ذكرى، أرسلت لى مواد أرشيفية بها العديد من التفاصيل بشأن تاريخ مصر، وفي النهاية خرج تتر "ذات" يشبه تاريخ مصر".

وتابع "استخدمت فيه آلة الهارب وهي فرعونية كي تعطي بعدا تاريخيا، ثم استخدمت أوركسترا من حضارات أخرى، كي تعطي إحساسا تاريخيا وفرعونيا، وركزت على فكرة أن الثقافة المصرية عالمية ومتنوعة، والمسلسل الصح يعامل معاملة الأفلام كل حلقة لوحدها".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF