شكرا لقرائتكم خبر عن تامر كروان: مؤلف موسيقى الأفلام يجب أن يمتلك مهارات خاصة ويحقق رؤية المخرج والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المؤلف الموسيقي تامر كروان خلال ندوته المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ45، والتي يديريها الناقد عصام زكريا مدير المهرجان، عن بدايته قائلا: "بستخدم أداة الموسيقي للتعبير السينمائي وده بسبب إن في البداية وقبل أفلام المدينة كنت بتعلم حاجات كتير فيما يخص السينما، واشتغلت مونتير ومخرج وبدأت أفهم واقرأ كتير في السينما وفي نفس الوقت كنت بتعلم مزيكا وبدا تلاقي السينما والمزيكا معايا فقررت اعمل موسيقي أفلام".

وأضاف تامر كروان: أنا أعرف يسري نصر الله منذ وقت طويل، وهو حينها كان يعمل مع المخرج تامر عزت، وأخرجنا فيلم "صبيان وبنات" ورحب حينها يسري بالعمل معي في فيلم "المدينة" وأعطاني يسري مشهدين، لأجعل الموسيقى تناسبهما، ويجب أن يكون مؤلف الموسيقى التصويرية، لديه مهارات خاصة، وموهبته تكون مختلفة، كي يستطيع تقديم عمل مختلف، وتحتاج من صانع الموسيقى التصويرية أن يقرأ كثيرًا، ويمكن مؤلفين الموسيقى بالذات لديهم "إيجو" عالي، لذلك يجب على الموسيقي أن يتكيف ويعرف كيف يحقق رؤية المخرج".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF.