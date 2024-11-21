شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يهنئ فيروز بعيد ميلادها برسالتين باللغتين الفرنسية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على تهنئة فيروز بمناسبة عيد ميلادها من خلال حسابها على موقع إنستجرام، إذ كتب باللغتين العربية والفرنسية: "صوت فيروز لا يزال يطيب قلوب اللبنانيين والفلسطينيين الباحثين على دفئ السلام، التى تجسد كرامة هذه المنطقة، عقبال المية!".

واحتفلت فيروز أمس الأربعاء بعيد ميلادها الـ90، إذ ولدت يوم 20 نوفمبر 1934 طبقا لسجلات القيد.



الرئيس الفرنسى

وكانت قدمت جارة القمر فيروز العديد من الأغانى التي تحولت لأيقونات سواء للحب أو السلام، إلا أن أغنية "زهرة المدائن" واحدة من الأغنيات الأيقونية التي قدمتها فيروز بعد السيطرة على القدس الشرقية وذلك من كلمات وألحان الأخوين رحباني، وحسم الجدل حول هوية صاحب كلمات الأغنية بعدما شكك البعض في أصحابها وأنه سعيد عقل، إلا أن فيديو نادر من مهرجان الأرز أكد تتره حقيقة الأمر بأن الأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني.