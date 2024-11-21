شكرا لقرائتكم خبر عن بسام مرتضى: تأثرت بالحضور الجماهيرى لـ"أبو زعبل" وعرضه بالمهرجان حلم تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج بسام مرتضى عن كواليس فيلمه "أبو زعبل 89" الذى ينافس ضمن أسبوع النقاد الدولية بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، معبرا عن سعادته البالغة بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان، وإقبال الجمهور الكبير عليه، فضلا عن حصده إشادات واسعة من النقاد والصناع.

وقال بسام مرتضى خلال حواره لـ"الخليج 365" إنه تأثر للغاية بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان، خاصة بعد رحلة الـ7 سنوات التى خاضها فى التحضير له، وأن اختياره للمنافسة ضمن الدورة الـ45 من المهرجان بمثابة تحقيق الحلم، وتفاعل الجمهور في القاعة مع عرضه الأول من المعجزات التي شاهدها.

كما لفت إلى أنه تأثر كثيرا بالحضور الجماهيرى للعرض، فضلا عن حرص عدد كبير من النجوم والفنانين والصناع على حضوره ودعمه، خاصة بعد المجهود والتعب الكبير الذى بذله لإيصال الفيلم إليهم.

وتدور أحداث الفيلم فى 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس في مسابقة النقاد الدولية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.