شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تعود للسوشيال ميديا بحملة للتبرع بفستانين زفاف بعد الفستان الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أطلقت الفنانة أسماء جلال فيديو لدعم حملة "فستانك يفرح غيرك" للتبرع بفساتين الزفاف لدعم الفتيات غير القادرات على تحمل تكاليف شراء فساتين الزفاف، وذلك بالتزامن مع عرض فيلم "الفستان الأبيض" في السينمات بمصر.

‎وفي فيديو الإعلان عن حملة "فستانك يفرح غيرك" قالت أسماء جلال: قصة "وردة" من فيلم "الفستان الأبيض" مش بس قصة في فيلم، ده واقع بيواجهه كتير من البنات غير القادرات للي بيحلموا بليلة فرحهم وشكلهم ب" الفستان الأبيض"، لكن ظروفهم الاقتصادية بتمنعهم من تحقيق أحلامهم".



‎استكملت : عشان كده أطلقنا حملة للتبرع بفساتين الزفاف لكل بنت محتاجة تفرح بليلة العمر بس ظروفها منعتها زي "وردة"، ودي فرصة لكل واحد فينا إنه يشارك في فرحة حد تاني."

‎الحملة تستوحي فكرتها من فيلم "الفستان الأبيض" الذي يعرض حالياً بالسينمات، حيث تسلط قصته الضوء على العروس "وردة" التي تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف‎.

‎جدير بالذكر أن فيلم "الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف، وبطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، وأحمد خالد صالح، ومن إنتاج شركتي فيلم كلينك وذا بلانت ستوديوز، ويعرض حالياً في دور السينمات في مصر، كما سيُعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية في أوائل شهر ديسمبر