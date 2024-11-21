شكرا لقرائتكم خبر عن درة: أنا ضد الصورة النمطية عن القضية الفلسطينية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت النجمة التونسية درة خلال ندوة السينما الفلسطينية واللبنانية - قصص الهوية والبقاء، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، عن القضية الفلسطينية قائلة: "هناك صورة نمطية وأنا ضدها بشكل عام في أي شئ بالدنيا، لأن الشخص أو الفنان حين يُضع في صورة نمطية معينة، يُحبس فيها، وأنا ضد الصورة النمطية عن القضية الفلسطينة ولا أحب التعاطف، أو الخطاب المباشر بشكل نمطي، والمشاهد لا يحتاج مشاهدة هذا النمط".

وتابعت درة: "ولكن أرى أن دور السينما هو إلقاء الضوء على تفاصيل أكثر في الحياة، وأنا شاهدت الكثير من الأفلام التي لمستني، قبل تقديم فيلم عن القضية، والفلسطينين متعايشين مع ما يحدث هناك، ولكن هذا لا يُعني أنه عليهم تحمل كل هذه الضغوط دائمًا".

وكانت ندوة السينما الفلسطينية واللبنانية - قصص الهوية والبقاء، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، بدأت بدقيقة حداد علي شهداء غزة وبيروت، وذلك بحضور المتحدثين بها وهم درة ومي عودة وميريام الحاج ونجوي نجار والناقد محمد نبيل التي يدير الندوة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF

ندوة السينما الفلسطينية واللبنانية



درة



ندوة السينما الفلسطينية واللبنانية