شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حافظ عن مسلسل moon night: سافرت ولم يكن لدي جرأة العمل مع الأمريكان والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المونتير أحمد حافظ خلال ندوته المقامه حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، وتدير الندوة مريم أبو عوف، عن علاقته بمحمد دياب و فيلم “moon night "



وقال أحمد:" محمد دياب مخرج صعب جدا، ووقت فيلم اشتباك كان فيه تحضيرات صعبة خصوصا أن خلفيته كتابية، لذلك كان يركز مع كل شئ، وتعلمت من دياب كثيرًا أثناء الشغل وما بعد الشغل حين سافرنا للخارج، وقدمنا أيضًا فيلم "أميرة" الفلسطينيى".

وأضاف:"ثم قدمنا مسلسل "moon night"، وكنت أتعاون في الفيلم مع اثنين مونتير ماهرين جدا، وأنا سافرت دون أن يكون لدي الجرأة في العمل مع أمريكان، وكنت أفكر هل حين أعود سيتذكرني أي شخص أم لا، وكل شئ في التجربة كانت مخيفة، ولكن تعلمت في النهاية أنه لن يغرق أي شخص طالما يعمل وأعطتني التجربة إحساس انه كلما ابتعدت عن منطقة الأمان كلما اكتسبت الكثير من الخبرات وقعدت سنتين هناك بعمل حلقتين".



وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF