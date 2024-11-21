شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا نشأت: الفيشاوي رشحلي أحمد حافظ.. ويرد: كانت المحطة الأهم في حياتي والان مع تفاصيل الخبر

مازحت المخرجة ساندرا نشأت المونتير أحمد حافظ خلال ندوته المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، قائلة: "أحمد حافظ نصاب في كلامه لأن كل مخرج بيقولي إحنا بنستني حافظ نشوفه فاضي ولا لا وهو عارف ده وبيعمل نفسه متواضع".

وتابعت ساندرا نشأت: أحمد حافظ لما اشتغل معايا أبهرني من أول مشهدين وما زال يبهر الجميع، وأحمد الفيشاوي هو اللي رشحهولي في فيلم 45 يوم وكان شافه في كليبات".

ورد أحمد حافظ قائلا: "فعلا الفيشاوي كلمني في يوم وقالي ساندرا هتكلمك فقلت أنه بيهزر وروحت أقابلها هي ووائل عبدالله وعمال أقول هوريهم إعلان ولا أعمل إيه ولما قابلت ساندرا قالتلي أنت جاهز وقالتلي إحنا هنشتغل علطول ووائل عبدالله قالي قدامنا أسبوعين وننزل بالفيلم وساندرا قالت لي ما تخافش ونزلنا بعد شهر وكان من أمتع شهور حياتي وكنا بنشتغل 20 ساعة في اليوم، ودي كانت المحطة الأاهم في حياتي وفتحة خير عليا".

وقال أحمد حافظ في بداية الندوة: "المونتاج للعنصر الوحيد غير الملموس ودي ميزة عن كل عناصر الفيلم اللي بتكون ملموسة، والمونتاج هو فن التعامل مع اللحظة لخدمة الحكاية وهو في شق فني وفي شق زي الهندسة، وانك ازاي تعرف تشكل اللحظة لخدمة الموضوع".

وعن بدايته قال أحمد حافظ: "بعتبر نفسي محظوظ وعرفت المونتاج وأنا عندي 14 سنة وكنت بنزل مع والدي شغله في الأهرام وشوفت غرفة المونتاج وقتها شوفت مونتير قاعد زي الطيار وصوت لفتني وحسيت اني عاوز أكون هنا".

وتابع أحمد حافظ: "عمري ما اشتغلت مساعد في أفلام سينما وجايز بقول أنا علمت نفسي بنفسي واتعلمت من خلال الميوزيك فيديو أوالاعلانات القصيرة لما بتقدم في حكاية، واشتغلت مع مخرجين كتير علموني وكان حظي حلو انا كان نفسى ادخل معهد سينما وقدمت ومنجحتش وكان نفسى اتعلمه من الكتب ووقتها الانترنت مش زي دلوقتي فكنت لما بلاقي كتاب بحب قرأته فأنا اتعلمت من خلال الممارسة.

واستكمل حافظ حديثه: "حظي حلو أن أغلب المخرجين أصحابي وبكون جزء من السيناريو وبقرا السيناريو عشان اعرف بنتكلم عن إيه ومش بمسكها تاني بعد كده، اكتر مرحلة ممتعة مشاهدة المادة لأول مرة واطلع منها كل اللحظات اللي تنفع".

وعن علاقته بالمخرج قال أحمد حافظ: "أنا طماع وأكيد المخرج اللي بيصور الشوتات اللي عاوزها بزاوية محددة أريح للمونتير ولكن لما بياخد مشاهد كتير بيديني فرصة إني أعمل اكتر من شكل ونشوف الأنسب، والجمهور بيشوفنا من خلال الممثل".