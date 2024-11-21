شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حافظ: المخرج والمونتير مكملين بعض.. وتعلمت كثيرا من مروان حامد والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المونتير أحمد حافظ خلال ندوة، المقامه حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، وتدير الندوة مريم أبو عوف، عن علاقة المخرج مع المونتير فى العمل وعلاقته مع المخرج مروان حامد.

وقال أحمد حافظ: " بحب كلمه مروان حامد أن علاقة المخرج والمونتير عامله زى الغطاس ينزلوا فى الماتريل ويظبطوه سوا، وأنا شايف أن علاقة المخرج والمونتير زى اثنين متزوجين خناقات لحد ما يتعودوا على بعض، وعمر ما تلاقى مونتير صوته عالى أو بيكلم كثيرا بنشغل بقلبنا وإحساسنا ولازم تركب مشهد وتحبه كثيرا يجى المخرج يحذفه كنت بزعل لكن دلوقتى عادى".

وعن علاقته بمروان حامد، قائلا: "على المستوى الشخصى بحب مروان حامد جدا وهو معلم شاطر جدا و طول الوقت بيعلمنى وبيشرح بأسلوب سهل واتعلمت منه كثيرا ورجل مهم أوى فى حياتى".

و أردف فى حديثه:" كل ما الدراما غامقة كل ما بحبها أكثر، وبحب تراب الماس واشتباك والفيلم الأزرق بحب كل أعمالى وكلها صعبة وأخذت وقت ونفسى اشتغل مع مخرج سهل، ".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF