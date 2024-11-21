شكرا لقرائتكم خبر عن ابنه أحمد السقا تريند بعد ظهورها مع والدتها فى فيديو والمتابعين: لازم تمثلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت نادية ابنة الفنان احمد السقا التريندات مؤخراً بعد فيديو طريف بصحبة والدتها مها الصغير نشرته الأخير على السوشيال ميديا لهما وهما يمثلان مشهد، ومع خفة دمهما في المشهد كثيرين ممن شاهدوه أثنوا على قدرة نادية أحمد السقا على التمثيل باتقان المشهد.

وهو ما ظهر في التعليقات ممن طالبوها بضرورة دخول مجال التمثيل، في حين كتب آخرين بنت الوزعوام، في إشارة لقدرتها على التمثيل خلفاً لوالدها أحمد السقا .



ابنة السقا ومها الصغير

آخر أعمال احمد السقا فى السينما

يشار إلى أن آخر أعمال السقا فيلم السرب وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

السرب تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.

أما أحمد فهمى كانت آخر أعماله فيلم عصابة الماكس ويعرض حاليا في السينمات، وحقق نجاحا كبيراً، فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.