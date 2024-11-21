شكرا لقرائتكم خبر عن جارة القمر تحتفل بميلادها الـ 90.. حكاية نكسة 1967وأغنية زهرة المدائن لفيروز والان مع تفاصيل الخبر

احتفل أمس الأربعاء، جمهور جارة القمر فيروز بعيد ميلاد الـ 90، حيث ولدت فيروز يوم 20 نوفمبر 1934 طبقا لسجلات القيد، وقدمت جارة القمر فيروز العديد من الأغنية التي تحولت لأيقونات سواء للحب أو السلام، إلا أن أغنية "زهرة المدائن" واحدة من الأغنيات الأيقونية التي قدمتها فيروز بعد السيطرة على القدس الشرقية وذلك من كلمات وألحان الأخوين رحباني، وحسم الجدل حول هوية صاحب كلمات الأغنية بعدما شكك البعض في أصحابها وأنه سعيد عقل، إلا أن فيديو نادر من مهرجان الأرز أكد تتره حقيقة الأمر بأن الأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني.

وتقول كلمات الأغنية

لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي

لأجلك يا بهيّة المساكن، يا زهرة المدائن

يا قدس، يا قدس

يا قدس يا مدينة الصلاة أصلّي

عيوننا إليك ترحل كل يوم

ترحل كل يوم

تدور في أروقة المعابد

تعانق الكنائس القديمة

وتمسح الحزن عن المساجد

عيوننا إليك ترحل كل يوم

ترحل كل يوم

تدور في أروقة المعابد

تعانق الكنائس القديمة

وتمسح الحزن عن المساجد

يا ليلة الإسراء

يا درب من مرّوا إلى السماء

عيوننا إليك ترحل كلّ يوم وإنّني أصلّي

الطفل في المغارة وأمّه مريم وجهان يبكيان

الطفل في المغارة وأمّه مريم وجهان يبكيان

يبكيان

لأجل من تشرّدوا

لأجل أطفال بلا منازل

لأجل من دافع واستشهد في المداخل

واستشهد السلام في وطن السلام

وسقط العدل على المداخل

سقط العدل سقط العدل

سقط العدل على المداخل



ولدت فيروز يوم 20 نوفمبر 1934 طبقا لسجلات القيد، حيث بدأت جارة القمر مشوارها الفني كمغنية في الإذاعة اللبنانية عندما أكتشفها الأستاذ فليفل حتى ألف لها مدير الإذاعة حليم الرومي أول أغنياتها، ثم كانت انطلاقتها في عالم الغناء والشهرة عام 1952 عندما بدأت تسجيل أغانيها الذي كان يلحنها الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه بعد حوالي ثلاثة سنوات من تاريخ أول أغنية لحنها لها وأنجبت منه لاحقاً أربعة أطفال هم (زياد، هالي، ليال، ريما)، وبزواجها منه انتشرت أغانيها وملأت القنوات الإذاعية وبدأت شهرتها وذاع صيتها في العالم العربي.

وفى الإذاعة تعرفت فيروز على عاصى ومنصور الرحبانى المؤلفين الموسيقيين وتعاونت مع الأخوين الرحبانى فى مطلع الخمسينيات، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية والمسرحية والأفلام السينمائية التى جمعت بين الألحان الشرقية والفولكلور اللبنانى والأنغام الغربية، فشكلت معهما علامة فارقة فى مهرجانات بعلبك الشهيرة ولُقبت بـ"عمود بعلبك السابع".