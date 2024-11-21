شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حافظ: المونتاج عنصر غير ملموس.. اشتغلت على نفسى وبدأت فى سن مبكرة جدا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المونتير أحمد حافظ خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، والتي تديرها مريم أبو عوف، قائلا: "مبسوط جدا بوجودي وبشكر المهرجان على هذه الندوة"

وقال أحمد حافظ: "المونتاج للعنصر الوحيد غير الملموس ودي ميزة عن كل عناصر الفيلم اللي بتكون ملموسة، والمونتاج هو فن التعامل مع اللحظة لخدمة الحكاية وهو في شق فني وفي شق زي الهندسة، وانك ازاي تعرف تشكل اللحظة لخدمة الموضوع".

وعن بدايته قال أحمد حافظ: "بعتبر نفسي محظوظ وعرفت المونتاج وأنا عندي 14 سنة وكنت بنزل مع والدي شغله في الأهرام وشوفت غرفة المونتاج وقتها شوفت مونتير قاعد زي الطيار وصوت لفتني وحسيت اني عاوز أكون هنا".

وتابع أحمد حافظ: "عمري ما اشتغلت مساعد في أفلام سينما وجايز بقول أنا علمت نفسي بنفسي واتعلمت من خلال الميوزيك فيديو أوالاعلانات القصيرة لما بتقدم في حكاية، واشتغلت مع مخرجين كتير علموني وكان حظي حلو انا كان نفسى ادخل معهد سينما وقدمت ومنجحتش وكان نفسى اتعلمه من الكتب ووقتها الانترنت مش زي دلوقتي فكنت لما بلاقي كتاب بحب قرأته فأنا اتعلمت من خلال الممارسة.

واستكمل حافظ حديثه: "حظي حلو أن أغلب المخرجين أصحابي وبكون جزء من السيناريو وبقرا السيناريو عشان اعرف بنتكلم عن إيه ومش بمسكها تاني بعد كده، اكتر مرحلة ممتعة مشاهدة المادة لأول مرة واطلع منها كل اللحظات اللي تنفع".

وعن علاقته بالمخرج قال أحمد حافظ: "أنا طماع وأكيد المخرج اللي بيصور الشوتات اللي عاوزها بزاوية محددة أريح للمونتير ولكن لما بياخد مشاهد كتير بيديني فرصة إني أعمل اكتر من شكل ونشوف الأنسب، والجمهور بيشوفنا من خلال الممثل".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF.



مريم أبو عوف



أحمد حافظ 2



حضور ندوة أحمد حافظ



أحمد حافظ



المونتير أحمد حافظ