شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تدعم زوجها أحمد حافظ بحضور ندوته بمهرجان القاهرة والتقاط الصور والان مع تفاصيل الخبر

حرصت النجمة جميلة عوض، على دعم زوجها المونتير أحمد حافظ بندوته المقامه حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45.

وجلست فى الصفوف الأمامية والتقطت له الصور والفيديوهات أثناء حديثه، فى البدياة اعتذر حافظ لكل الحضور لجلوسهم فى الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



ندوة أحمد حافظ



جميلة عوض بندوة أحمد حافظ



جميلة عوض