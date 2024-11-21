شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يمثل مصر بمهرجان فستلاج بكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

يشارك وفد من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمهرجان فستلاج السينمائي بكوت ديفوار برئاسة الفنانة والمخرجة ناكي سيسفانا في دورته الـ 12، حيث يقدم السيناريست سيد فؤاد ورشة السيناريو، ويقدم مهندس الديكور والسينمائي فوزي العوامري ماستر كلاس، كما يتولي أيضا عضوية لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية، والمهرجان يساهم في رعايته ودعمه السفارة المصرية بكوت ديفوار والسفير المصري شريف سيف.

المهرجان يقام بالعاصمة أبيدجان، ويحاول الوصول إلى المناطق الشعبية والمهمشة لإقامة عروض سينمائية بها، كما يهتم بالمرأة ويخصص محورا لسينما المرأة ويخصص يوما لسينما المرأة، كما تخصص مسيرة للنساء في ذكري مشاركة النساء في أحداث وطنية، ويحضر المهرجان فرانشيسكا دى ماورو، سفيرة الاتحاد الأوربي بكوت ديفوار.

ويقدم السيناريست ورشة لطلاب الإعلام الدارسين للسينما بجامعة أبيدجان، وكذلك يقدم السينمائي ومهندس الديكور ورشته بكلية الفنون الجميلة بنفس الجامعة.



وفد مهرجان الأقصر بكوت ديفوار



وفد مهرجان الأقصر



محمد فوزي