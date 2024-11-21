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مشادة بين ريدلى سكوت ودينزل واشنطن بسبب قبلة فى Gladiator 2.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج العالمى ريدلي سكوت أن إدعاء النجم العالمى دينزل واشنطن بأن قبلة بين شخصين من نفس الجنس تم حذفها من فيلم Gladiator 2 هو "عبث".

يأتي ذلك بعد أن قال واشنطن، الذي يجسد شخصية ماكرينوس في تكملة الفيلم الناجح الذي صدر عام 2000، إنه قبل أحد الممثلين الذكور في لحظة تم حذفها، وصرح دينزل قائلا:" لقد قبلت رجلاً في الفيلم لكنهم حذفوها، قبل أن أقتله بعد حوالي خمس دقائق".

ولكن في العرض الأول للفيلم في هوليوود مؤخرًا، قال سكوت لـ موقع Variety:" هذا عبث لم نقم بحذف أى قبلة لـ دينزل".

ومن بعدها تراجع واشنطن عن تعليقاته، قائلاً: "إنها ضجة كبيرة حول لا شيء، المتابعين بالغوا في تقدير الأمر أكثر مما كان عليه، لقد قبلته على يديه، ثم قتلته".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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