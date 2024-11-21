شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين ريدلى سكوت ودينزل واشنطن بسبب قبلة فى Gladiator 2.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج العالمى ريدلي سكوت أن إدعاء النجم العالمى دينزل واشنطن بأن قبلة بين شخصين من نفس الجنس تم حذفها من فيلم Gladiator 2 هو "عبث".

يأتي ذلك بعد أن قال واشنطن، الذي يجسد شخصية ماكرينوس في تكملة الفيلم الناجح الذي صدر عام 2000، إنه قبل أحد الممثلين الذكور في لحظة تم حذفها، وصرح دينزل قائلا:" لقد قبلت رجلاً في الفيلم لكنهم حذفوها، قبل أن أقتله بعد حوالي خمس دقائق".

ولكن في العرض الأول للفيلم في هوليوود مؤخرًا، قال سكوت لـ موقع Variety:" هذا عبث لم نقم بحذف أى قبلة لـ دينزل".

ومن بعدها تراجع واشنطن عن تعليقاته، قائلاً: "إنها ضجة كبيرة حول لا شيء، المتابعين بالغوا في تقدير الأمر أكثر مما كان عليه، لقد قبلته على يديه، ثم قتلته".