ميرنا وليد - بيروت - أعربت النجمة العالمية ليدي غاغا عن سعادتها بعد أن أصبحت أغنيتها Die With A Smile رسمياً أسرع أغنية في التاريخ تصل إلى مليار، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت غاغا قائلة :"أصبحت أغنية Die With A Smile رسمياً أسرع أغنية في التاريخ تصل إلى مليار استماع على Spotify. سأعتز بهذه اللحظة تماماً أنا ممتنة للغاية للوحوش والمشاغبين والعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين وقعوا في حب أغنيتنا أشعر أنني محظوظة جداً.
الجدير بالذكر، أن أغنية "Die with a Smile" هي أغنية للمغنيين وكاتبي الأغاني الأمريكيين ليدي غاغا وبرونو مارس، تم إصدارها في 16 أغسطس/آب 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا تحقق رقم قياسي جديد بأغنية Die With A Smile وتدخل التاريخ .. إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.