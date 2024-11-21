ليدي غاغا تحقق رقم قياسي جديد بأغنية Die With A Smile وتدخل التاريخ .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أعربت النجمة العالمية ليدي غاغا عن سعادتها بعد أن أصبحت أغنيتها Die With A Smile رسمياً أسرع أغنية في التاريخ تصل إلى مليار، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت غاغا قائلة :"أصبحت أغنية Die With A Smile رسمياً أسرع أغنية في التاريخ تصل إلى مليار استماع على Spotify. سأعتز بهذه اللحظة تماماً أنا ممتنة للغاية للوحوش والمشاغبين والعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين وقعوا في حب أغنيتنا أشعر أنني محظوظة جداً.

​​​​​​​الجدير بالذكر، أن أغنية "Die with a Smile" هي أغنية للمغنيين وكاتبي الأغاني الأمريكيين ليدي غاغا وبرونو مارس، تم إصدارها في 16 أغسطس/آب 2024.