ساندرا إبنة معتصم النهار تتغلب على والدها بلعبة "الغولف".. شـ ـاهدوا

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري معتصم النهار الجمهور، مقطع فيديو برفقة إبنته ساندرا، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص.

وقد ظهر معتصم وإبنته وهما يستمتعان بلعب الغولف، وتمكنت من أن تغلبه في اللعبة، وبدت علامات السعادة واضحة عليها، بينما تفاعل معها والدها بكل حب.

وكان قد شارك الممثل اللبناني جو طراد الجمهور مقطع فيديو كوميدي للغاية من كواليس مسلسل "لعبة حب"، وذلك لتهنئة الممثلة السورية نور علي بعيد ميلادها.

وقد ظهرت كل من نور علي والممثل السوري معتصم النهار في الفيديو، ووضع معتصم صورة نور على وجهه وقلد دور "سما" الذي تقدم في العمل، ودخلا بنوبة ضحك.

وعلق جو على المنشو قائل: "أحلى أيام، عيد ميلاد سعيد وينعاد عليكيقلبوا الادوار مالك وسما، إشتقتلكم".

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