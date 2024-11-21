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ميرنا وليد - بيروت - أثارت الإعلامية الأسترالية ليزا أولدفيلد قلق معجبيها ليلة الأربعاء، عندما شاركت صورة صادمة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تنزف من أعلى رأسها.
ونشرت الإعلامية البالغة من العمر 49 عاماً، صورة عبر صفحتها الخاصة، التقطتها وهي تستريح على سرير، بينما يسيل دم كثيف على جبينها.
وكتبت ليزا: "ليست أفضل طريقة لبدء اليوم. الدخول إلى الحمام في الساعة 6:30 صباحًا. لقد تعلمت الدرس، لن أستيقظ برقم واحد مرة أخرى".
أثار منشورها قلق العديد من معجبيها، الذين سارعوا إلى التعليقات لتقديم تمنياتهم الطيبة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية أسترالية تتعرض لضربة على رأسها .. وهذا ما كشفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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