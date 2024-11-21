ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان الممثل اللبناني يوسف الخال من أهم الممثلين في لبنان، اذ شارك في العديد من الأعمال التي زادت من شعبيته، نذكر منها: "فاميليا، باب إدريس، أدهم بيك، هوا أصفر، لو ما التقينا، ظل" وغيرها من المسلسلات التي تابعها الجمهور وأحبها.
يوسف الخال يطل في مسلسل جديد من كتابة رنا الفقيه وإخراج سيف الدين سبيعي، يحمل عنوان "حين نحب"، القابل للتغيير.
موقع الخليج 365 تواجد في كواليس العمل، وأجرينا مقابلة مع يوسف الخال تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع منها لبنان ومشاركة زوجته الفنانة نيكول سابا في مسلسل مصري جديد مع الممثلة ياسمين عبد العزيز.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- يوسف الخال يعلّق على تعاون نيكول سابا وياسمين عبد العزيز ويكشف عن "حين نحب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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