رقص مايا دياب يخطف الأنظار.. وهكذا أطلت بالأحمر اللامع

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار، بحضورها حفل زفاف إبنة المنتج المصري ممدوح شاهين في مصر.



وقد ظهرت مايا دياب وهي ترقص وتغني بعفوية واضحة، مختارة فستاناً باللون الأحمر اللامع، طويلاً وضيقاً ومن دون أكمام.

وقد نسقت معه عقد تشوكر باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ترابياً يليق بجمالها.

وكانت مايا دياب قد شاركت الجمهور منشوراً مؤثراً بالتزامن مع عيد ميلادها، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: “كل سنة بيوم عيد ميلادي بيخلق أمل انه تكون السنة الجديدة أفضل من اللي قبلها، وبدعي ينعم بلدي ولو بالقليل من السلام، بس للأسف هالسنة هي الأسوأ، واليوم هو من أقسى الأيام علينا، وطني وحبيبي وكل حياتي تحت الدمار فلن أكون بخير”..

وختمت شاكرة كل من وجه لها رسالة معايدة: “بشكر كل شخص فكّر فيي وبعتلي اجمل الكلام، وخصوصا الفانز اللي غمروني بحبهم وكلامهم، انتوا اللي بتخلوا كل يوم من ايامي حب وحياة”.