شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة المغربية خولة بن عمر: فخورة بمشاركة فيلم راضية فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المخرجة المغربية خولة بن عمر، عن فيلمها "راضية" الذى يعرض بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 45.

وقالت خولة بن عمر، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"،" الفيلم يتحدث عن معنى السعادة والمواقف اليومية التى تتعرض لها المرأة، وشهد تصوير الفيلم صعوبات كثيره منها وقت التصوير حدث زلزال المغرب ووقفنا كل حاجه حدادا وطنيا على الضحايا".

وتابعت:" أخذت وقت لكتابة الفيلم و حضرته فى 4 سنوات وفخورة بمشاركة الفيلم فى مهرجان القاهرة ودائما بحب المهرجان لأن زوجى المخرج رؤوف صباحى منذ عامين كان مشارك بفيلمه فى نفس المسابقة إحساس جميل جدا أن إحنا نعود ثانيا لنفس المسابقة و أجمل مكان لدينا القاهرة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".