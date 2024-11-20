شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفون بتكريم يسرا وحسين فهمى بحفل جولدن جلوب بالقاهرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى نجوم الفن بتكريم النجمين يسرا وحسين فهمي خلال الحفل الذي تقيمه "جولدن جلوب" داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتوافد عدد كبير من الفنانين لحضور الحفل، منهم ليلى علوى، هنا شيحة، صفية العمري، حسن أبو الرووس، درة، أمينة خليل، نجلاء بدر، نيللي كريم، ميس حمدان، ناهد السباعي، محمد فراج، المطرب أبو وزوجته، أحمد داود، صدقي صخر، شيكو، عمرو منسي، ياسمينا العبد، أمير المصري، محمود حجازي، كريم قاسم، طارق الإبياري، عمر الشناوي، جهاد حسام الدين، نينا مغربي.

كما حضرت هيلين هوهن، رئيسة الجولدن جلوب، وحرصت على التقاط الصور مع يسرا على السجادة الحمراء، كما حضر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

في هذه الأمسية الاستثنائية التي تقام بالقاهرة، سيتم منح جائزة "عمر الشريف" للنجمين يسرا وحسين فهمي، تقديرًا لمساهماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية، ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

تمثل جائزة "عمر الشريف" تكريمًا لاسم أحد أعظم نجوم السينما العربية وأول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب، وتأتى هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.

وتعتبر جوائز جولدن جلوب إحدى أبرز جوائز التكريم للأفلام والتليفزيون على مستوى العالم، وتحظى بمتابعة واسعة في أكثر من 185 دولة.

منذ عام 1944، احتفت جولدن جلوب بالإنجازات الفنية وعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية، قدّمت جولدن جلوب تبرعات تجاوزت 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية في مجال الترفيه، بما في ذلك المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والمبادرات الإنسانية، ويشمل دعمها أيضًا برامج متنوعة بالتعاون مع منظمات تعمل على تعزيز فرص المجتمعات المحرومة للوصول إلى صناعة الترفيه في هوليوود.



حفل جولدن جلوب بالقاهرة



ناهد السباعي بحفل جولدن جلوب بالقاهرة



نجوم الفن بحفل جولدن جلوب بالقاهرة



إلهام شاهين بحفل جولدن جلوب بالقاهرة



عمرو منسي وشيكو بحفل جولدن جلوب بالقاهرة



درة بحفل جولدن جلوب بالقاهرة



صفية العمري بحفل جولدن جلوب بالقاهرة



حفل جولدن جلوب بالقاهرة



حفل جولدن جلوب بالقاهرة



حفل جولدن جلوب بالقاهرة