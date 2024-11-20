شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حسين فهمي ويسرا بحفل تكريمهما من جولدن جلوب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل كل من النجمة يسرا والنجم حسين فهمي لحفل تكريمهما بـ"جولدن جلوب" داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كما حضرت هيلين هوهن، رئيسة الجولدن جلوب، وحرصت على التقاط الصور مع يسرا على السجادة الحمراء، كما حضر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

في هذه الأمسية الاستثنائية التي تقام بالقاهرة، سيتم منح جائزة "عمر الشريف" للنجمين يسرا وحسين فهمي، تقديرًا لمساهماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية، ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

تمثل جائزة "عمر الشريف" تكريمًا لاسم أحد أعظم نجوم السينما العربية وأول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب، وتأتى هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.

وتعتبر جوائز جولدن جلوب إحدى أبرز جوائز التكريم للأفلام والتليفزيون على مستوى العالم، وتحظى بمتابعة واسعة في أكثر من 185 دولة.

منذ عام 1944، احتفت جولدن جلوب بالإنجازات الفنية وعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية، قدّمت جولدن جلوب تبرعات تجاوزت 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية في مجال الترفيه، بما في ذلك المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والمبادرات الإنسانية، ويشمل دعمها أيضًا برامج متنوعة بالتعاون مع منظمات تعمل على تعزيز فرص المجتمعات المحرومة للوصول إلى صناعة الترفيه في هوليوود.



يسرا بحفل تكريمها من جولدن جلوب بالقاهرة