هل تجتمع ليلى علوي مع محمد هنيدي في رمضان 2025؟

مفاوضات مع ليلى علوي لاجتماعها مع هنيدي

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هنيدي يعود بعد غياب 6 سنوات

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Henedy (@henedythereal)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:39 مساءً - بدأ الفنانالتحضير لمسلسله الجديد "" من تأليفوإخراج وائل فرج للعرض في منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث تم التعاقد مع الفنان محمد ثروت ليكون أول المنضمين لأسرة العمل.وعلمت "الخليج 365" أن صناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" دخلوا في مفاوضات مع الفنانة ليلى علوي لمشاركةبطولة العمل في موسم دراما رمضان 2025، وينتظرون حسم موقفها خاصة وأنها لم تتخذ قراراً حتى الآن بشأن الموافقة أو الرفض، لاسيما وأن العمل مازال في مرحلة الكتابة ولم يتم الانتهاء من كتابة عدد كافٍ من الحلقات، وخلال الأيام المقبلة ستتضح الصورة أكثر.يذكر أن الفنانةغائبة عن التواجد فيخلال آخر عامين، حيث قدمت آخر مسلسلاتها "" عام 2022، وشارك في بطولته مي سليم، مجدي كامل، فراس سعيد، ولاء الشريف، وفاء صادق، أحمد عزمي، أحمد جمال سعيد، أشرف زكي، نورهان، ليلى عز العرب، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.يمكنكِ قراءة.. ليلى علوي حاضرة بـ 4 أفلام في صالات السينما خلال عام واحدوكان محمد هنيدي وليلى علوي قد تعاونا سوياً في عمل واحد من خلال فيلم "" الذي تم عرضه منذ 27 عاماً وتحديداً عام 1997، وشارك في بطولته علاء ولي الدين، عبد الله فرغلي، نهى العمروسي، فتوح أحمد، يوسف داود، فؤاد خليل، إنتصار، صفوة، ماجدة الخطيب،ثريا إبراهيم ورضا إدريس، والفيلم من تأليف بشير الديك وإخراج محمد عبد العزيز.ويعودبـ"شهادة معاملة أطفال" إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل ""، المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتي تم تقديمها في فيلم يحمل الاسم نفسه عام 1968، وقد قام ببطولته: فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، حسن مصطفى، وعبدالرحيم الزرقاني، وإخراج فطين عبدالوهاب.اقرئي أيضاً.. ترك منزل والده بعد مسلسل البخيل وأنا.. أبرز تصريحات محمد هنيدي مع أنس بوخشوفي سياق آخر تستعدلإطلاق أحدث أفلامها "" بمشاركة بيومي فؤاد، في دور السينما يوم 18 ديسمبر المقبل، ليكون رابع أفلامها في عام 2024، بعدما قدمت هذا العام أفلام "مقسوم" بمشاركة شيرين رضا وسما إبراهيم والذي تم عرضه في شهر يناير الماضي، و"جوازة توكسيك" بمشاركة بيومي فؤاد الذي عرض خلال شهر يوليو الماضي، ويعرض لها حالياً فيلم "آل شنب" الذي تشارك في بطولته الفنانات لبلبة، أسماء جلال، سوسن بدر وهيدي كرم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».