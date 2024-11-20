هل تجتمع ليلى علوي مع محمد هنيدي في رمضان 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:39 مساءً - بدأ الفنان محمد هنيدي التحضير لمسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج للعرض في منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث تم التعاقد مع الفنان محمد ثروت ليكون أول المنضمين لأسرة العمل.
يذكر أن الفنانة ليلى علوي غائبة عن التواجد في موسم دراما رمضان خلال آخر عامين، حيث قدمت آخر مسلسلاتها "دنيا تانية" عام 2022، وشارك في بطولته مي سليم، مجدي كامل، فراس سعيد، ولاء الشريف، وفاء صادق، أحمد عزمي، أحمد جمال سعيد، أشرف زكي، نورهان، ليلى عز العرب، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.
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وكان محمد هنيدي وليلى علوي قد تعاونا سوياً في عمل واحد من خلال فيلم "حلق حوش" الذي تم عرضه منذ 27 عاماً وتحديداً عام 1997، وشارك في بطولته علاء ولي الدين، عبد الله فرغلي، نهى العمروسي، فتوح أحمد، يوسف داود، فؤاد خليل، إنتصار، صفوة، ماجدة الخطيب،ثريا إبراهيم ورضا إدريس، والفيلم من تأليف بشير الديك وإخراج محمد عبد العزيز.
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وفي سياق آخر تستعد ليلى علوي لإطلاق أحدث أفلامها "المستريحة" بمشاركة بيومي فؤاد، في دور السينما يوم 18 ديسمبر المقبل، ليكون رابع أفلامها في عام 2024، بعدما قدمت هذا العام أفلام "مقسوم" بمشاركة شيرين رضا وسما إبراهيم والذي تم عرضه في شهر يناير الماضي، و"جوازة توكسيك" بمشاركة بيومي فؤاد الذي عرض خلال شهر يوليو الماضي، ويعرض لها حالياً فيلم "آل شنب" الذي تشارك في بطولته الفنانات لبلبة، أسماء جلال، سوسن بدر وهيدي كرم.
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مفاوضات مع ليلى علوي لاجتماعها مع هنيديوعلمت "الخليج 365" أن صناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" دخلوا في مفاوضات مع الفنانة ليلى علوي لمشاركة محمد هنيدي بطولة العمل في موسم دراما رمضان 2025، وينتظرون حسم موقفها خاصة وأنها لم تتخذ قراراً حتى الآن بشأن الموافقة أو الرفض، لاسيما وأن العمل مازال في مرحلة الكتابة ولم يتم الانتهاء من كتابة عدد كافٍ من الحلقات، وخلال الأيام المقبلة ستتضح الصورة أكثر.
يذكر أن الفنانة ليلى علوي غائبة عن التواجد في موسم دراما رمضان خلال آخر عامين، حيث قدمت آخر مسلسلاتها "دنيا تانية" عام 2022، وشارك في بطولته مي سليم، مجدي كامل، فراس سعيد، ولاء الشريف، وفاء صادق، أحمد عزمي، أحمد جمال سعيد، أشرف زكي، نورهان، ليلى عز العرب، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.
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https://www.instagram.com/p/Cc1HKjboh0V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. ليلى علوي حاضرة بـ 4 أفلام في صالات السينما خلال عام واحد
وكان محمد هنيدي وليلى علوي قد تعاونا سوياً في عمل واحد من خلال فيلم "حلق حوش" الذي تم عرضه منذ 27 عاماً وتحديداً عام 1997، وشارك في بطولته علاء ولي الدين، عبد الله فرغلي، نهى العمروسي، فتوح أحمد، يوسف داود، فؤاد خليل، إنتصار، صفوة، ماجدة الخطيب،ثريا إبراهيم ورضا إدريس، والفيلم من تأليف بشير الديك وإخراج محمد عبد العزيز.
هنيدي يعود بعد غياب 6 سنواتويعود محمد هنيدي بـ"شهادة معاملة أطفال" إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق"، المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتي تم تقديمها في فيلم يحمل الاسم نفسه عام 1968، وقد قام ببطولته: فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، حسن مصطفى، وعبدالرحيم الزرقاني، وإخراج فطين عبدالوهاب.
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وفي سياق آخر تستعد ليلى علوي لإطلاق أحدث أفلامها "المستريحة" بمشاركة بيومي فؤاد، في دور السينما يوم 18 ديسمبر المقبل، ليكون رابع أفلامها في عام 2024، بعدما قدمت هذا العام أفلام "مقسوم" بمشاركة شيرين رضا وسما إبراهيم والذي تم عرضه في شهر يناير الماضي، و"جوازة توكسيك" بمشاركة بيومي فؤاد الذي عرض خلال شهر يوليو الماضي، ويعرض لها حالياً فيلم "آل شنب" الذي تشارك في بطولته الفنانات لبلبة، أسماء جلال، سوسن بدر وهيدي كرم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».