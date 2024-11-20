خطوة جديدة لـ أنجلينا جولي في عالم السينما والأزياء

ميرنا وليد - بيروت - تستعد النجمة العالمية أنجلينا جولي لبطولة فيلم جديد بعنوان "Stitches" وهو من إخراج أليس وينوكور، والذي يجمع بين اللغتين الفرنسية والإنغليزية. تدور أحداثه في عالم الأزياء الراقية بباريس، حيث تؤدي جولي دور مخرجة أفلام تتقاطع حياتها مع امرأتين أخريين خلال أسبوع الموضة. الفيلم يعكس اهتمام جولي بالموضة، خاصة من خلال مبادرتها "Atelier Jolie".

من المتوقع بدء التصوير في أوائل 2025، بعد مشاركتها في فيلم "ماريا"، حيث جسدت حياة مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس. الفيلم عُرض لأول مرة بمهرجان فينيسيا ونال استحساناً كبيراً.

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