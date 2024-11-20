ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة التونسية لمياء جمال، المعروفة بموهبتها القوية من برنامج "ذا فويس"، أغنيتها الجديدة بعنوان "أكرهك".

تناول الأغنية صراع المشاعر بين الحب والألم بعد علاقة عاطفية فاشلة، حيث كتب كلماتها الشاعر عزيز الرسام بأحاسيس مختلطة، ولحنها محمد الفارس بأسلوب طربي مؤثر، مع توزيع موسيقي لزيد نديم.

الفيديو كليب، من إخراج أحمد حمدي، عكس الأجواء الدرامية للأغنية، التي تُبرز قدرات لمياء الفنية وتلامس مشاعر من عانوا تجارب مشابهة.

نالت لمياء مؤخراً تفاعلاً واسعاً عبر "تيك توك" بمقاطع غنائية حققت رواجاً كبيراً.

كانت هذه تفاصيل خبر لمياء جمال تُطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "أكرهك" .. صراع الحب والألم بألحان طربية مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.