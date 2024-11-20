خلاف بين نجوى كرم وناصر القصبي في Arabs Got Talent..و علي جابر "انا عمبدافع عن نجوى"

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتهاء الكمشتركان ارون و جازمين من تقديم عرضهم الرائع على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، قام خلاف طريف بين الفناة اللبنانية نجوى كرم و الممثل السعودي ناصر القصبي في اجواء من الضحك، ما إضطر الإعلامي اللبناني علي جابر للتدخل و قال بطريقة طريفة: "انا عمبدافع عن نجوى"، ليقوم الجمهور بالضحك و التسفيل لهم في اجواء رائعة.
وكان قد قدم المشترك تميم الحارثي عرض أكثر من رائع في العروض المباشرة للتصفيات النهائية على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، حيث قام بأداء عرض مع صديقه زازو.
و حظي تميم بإعجاب لجنة التحكيم بعد عرض الكلام الباطني، إلا أن الإعلامي اللبناني علي جابر اعطاه نصيحة مميزة، و قال له أنه ربما تكون موهبته هذه قد تكون مدخلاً لمستقبله في عالم الفن و التمثيل، و ذلك لانه في الـ 13 من عمره، كما و أعطاه بعض الملاحظات على ادائه الصوتي.
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