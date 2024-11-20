بعد ادائه المميزعلى مسرح Arabs Got Talent .. علي جابر يقدم نصيحة كبيرة لهذا المشترك

ميرنا وليد - بيروت - قدم المشترك تميم الحارثي عرض أكثر من رائع في العروض المباشرة للتصفيات النهائية على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، حيث قام بأداء عرض مع صديقه زازو.



و حظي تميم بإعجاب لجنة التحكيم بعد عرض الكلام الباطني، إلا أن الإعلامي اللبناني علي جابر اعطاه نصيحة مميزة، و قال له أنه ربما تكون موهبته هذه قد تكون مدخلاً لمستقبله في عالم الفن و التمثيل، و ذلك لانه في الـ 13 من عمره، كما و أعطاه بعض الملاحظات على ادائه الصوتي.