من برنامج Arabs Got Talent.. نجوى كرم توجه رسالة حب لبلدها لبنان

ميرنا وليد - بيروت - مع بداية العروض المباشرة للتصفيات النهائية برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، قامت الإعلامية ريا أبي رائد بسؤال الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن رسالتها للبنان، لترد عليها نجوى بالقول ان لبنان سيعود أفضل من قبل، و اكملت بالقول: "لبنان هو روح الارض التي لا تموت".



و في وقت سابق، قام الجمهور بالترحيب بأعضاء لجنة التحكيم، الفنانة نجوى كرم والإعلامي باسم يوسف والممثل ناصر القصبي بأجواء من الفرح، إلا أن المفاجأة كانت دخول الاعلامي اللبناني علي جابر و هو الحكم الرابع في العروض المباشرة، و ذلك بعد تغيبه عن الحلقات السابقة.

و طمأن علي جابر الجمهور و محبيه بالقول ان وجوده بين اعضاء لجنة التحكيم هو دليل على تعافيه و على انه بصحة جدية.

و عند سؤاله عن متابعته لاعضاء اللجنة خلال الحلقات السابقة، قال جابر ممازحاً إياهم بالقول:"شفت تخابيصن كلها ما عدا نجوى".