شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نخلة ترفع علم سوريا على ريد كاربت فيلم "سلمى" فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

حضرت الفنانة السورية سارة نخلة عرض فيلم "سلمى" الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، وظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة بسيطة ورفعت علم سوريا حباً في وطنها.

واحتفلت الفنانة سلاف فواخرجى وأبطال فيلم سلمى بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 45، ودخلت سلاف مع أبطال العمل على السجادة الحمراء واستقبلتها الإعلامية بوسى شلبى.

فيلم "سلمى" للمخرج السورى جود سعيد، ينافس فى مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان وتدور أحداثه حول "سلمى" التى تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين: إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحيةٍ أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".