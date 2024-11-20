شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جارة القمر.. فلسطينية تسببت فى غناء فيروز لأغنية مريت بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل، اليوم الأربعاء، جارة القمر فيروز بعيد ميلاد الـ90، حيث ولدت فيروز يوم 20 نوفمبر 1934 طبقا لسجلات القيد، وكانت زارت السيدة فيروز فلسطين عام 1964، في الوقت الذي كان يزور فيه البابا بولس السادس كنيسة القيامة والمهد في بيت لحم.

وعندما تجولت فيروز في شوارع القدس العتيقة، أهدتها سيدة زهرية، ليقوم الأخوين رحباني بتحويل الموقف إلى أغنية بعنوان مريت بالشوارع، وتقول كلماتها "مريت بالشوارع، شوارع القدس العتيقة قدام الدكاكين اللى بقيت من فلسطين حكينا سوى الخبرية وعطيونى مزهرية قالوا لى هيدى هدية من الناس الناطرين".

ولدت فيروز يوم 20 نوفمبر 1934 طبقا لسجلات القيد، حيث بدأت جارة القمر مشوارها الفني كمغنية في الإذاعة اللبنانية عندما اكتشفها الأستاذ فليفل حتى ألف لها مدير الإذاعة حليم الرومي أول أغنياتها، ثم كانت انطلاقتها في عالم الغناء والشهرة عام 1952 عندما بدأت تسجيل أغانيها الذي كان يلحنها الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه بعد حوالي ثلاثة سنوات من تاريخ أول أغنية لحنها لها وأنجبت منه لاحقاً أربعة أطفال هم (زياد، هالي، ليال، ريما)، وبزواجها منه انتشرت أغانيها وملأت القنوات الإذاعية وبدأت شهرتها وذاع صيتها في العالم العربي.

وفى الإذاعة تعرفت فيروز على عاصى ومنصور الرحبانى المؤلفين الموسيقيين وتعاونت مع الأخوين الرحبانى فى مطلع الخمسينيات، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية والمسرحية والأفلام السينمائية التى جمعت بين الألحان الشرقية والفولكلور اللبنانى والأنغام الغربية، فشكلت معهما علامة فارقة فى مهرجانات بعلبك الشهيرة ولُقبت بـ"عمود بعلبك السابع".