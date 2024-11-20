شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى وأبطال فيلم سلمى يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الفنانة سلاف فواخرجى وأبطال فيلم سلمى بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 45، ودخلت فواخرجى مع أبطال العمل على السجادة الحمراء واستقبلتها الإعلامية بوسى شلبى.

فيلم "سلمى" للمخرج السورى جود سعيد، ينافس فى مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان، وتدور أحداثه حول وحيدة "سلمى" تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين: إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحيةٍ أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



أبطال الفيلم السورى



ريد كاربت الفيلم السورى



ريد كاربت الفيلم السورى



الفنانة سولاف فواخرجى



أبطال الفيلم السورى



سولاف



أبطال فيلم سلمى يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى 1



الفنانة سولاف فواخرجى



المخرج السورى جود سعيد



بوسى شلبى



ريد كاربت الفيلم السوى



سلاف فواخرجى وأبطال فيلم سلمى يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى



سولاف فواخرجى وبوسى شلبى