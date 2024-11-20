شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر: قدمت فيلم "أقولك على سر" منذ فترة ومبسوط بعرضه فى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان صدقى صخر لـ الخليج 365 تعليقا على فوزه بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "أقولك على سر؟" بالمهرجان المصرى الأمريكى للسينما، إن الفيلم هو تجربة قدمها منذ فترة مع المخرج محمد علوى.

وأكد صدقى صخر أنه سعيد بأن الفيلم خرج للنور وبدأ يعرض فى مهرجانات ويشاهده الجمهور حول العالم.

وفى سياق آخر يعرض لصدقى صخر فى الوقت الحالى مسلسل رقم سرى، الذى يقدم فيه دور لطفى عبود المحامى، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، نادين أحمد، أحمد الرافعى، عمرو وهبة، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

وقد انتهى صدقى صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذى يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقى، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.



صدقي صخر