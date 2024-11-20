شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى وياسمين رئيس بفستانى فرح فى تريللر "الهنا اللى أنا فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وياسمين رئيس، والذى يتناول فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وذلك استعداداً لطرح الفيلم فى السينمات يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتكشف أحداث الإعلان التشويقي عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.



دينا الشربيني في فيلم الهنا اللي أنا فيه