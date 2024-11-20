شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ولى الدين.. كيف عاد النجم الراحل للصدارة فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكثر من عشرين عاماً على رحيل نجم الكوميديا الشهير علاء ولى الدين، تاركاً أرشيفا ضخما من الأعمال الكوميدية والدرامية مازالت تعرض حتى وقتنا هذا، بالإضافة إلى استخدام الكثير من "إفيهاته" عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة، ومازال يتردد اسمه فى الكثير من وسائل الإعلام، فله الكثير من المواقف الطريفة والكوميدية مع نجوم كبار دائماً ما يسردونها خلال لقاءاتهم.

وحرص القائمون على مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ45 على إحياء ذكراه بشكل مختلف فى الدورة المقامة حالياً بدار الأوبرا المصرية، حيث نجح المهرجان فى ترميم فيلم "قشر البندق" الذى قام ببطولته الراحل علاء ولى الدين وتم عرضه ضمن برنامج المهرجان، لتكريم الفنان الراحل على مسيرته الضخمة فى الفن والسينما.

وحضر العرض الخاص الذى أقامته إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الكثير من النجوم منهم الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين ونجلهما، بالإضافة إلى حضور شقيقه "معتز ولى الدين" وبعض من أصدقاء الراحل المقربين لمشاهدة الفيلم بشكل مختلف وجديد بعد الترميم.

فيلم "قشر البندق" روائي تدور أحداثه حول بعد عشر سنوات من وفاة فهمي، عاد أحمد عبد الجواد إلى حياته المعتادة، حيث يقع في حب زنوبة التي تحب ابنه ياسين، بينما يتزوج ياسين من زنوبة، وتتعرض مثالية كمال للاختبار عندما تتخلى عنه عايدة لأجل رجل ثرى.