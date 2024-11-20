شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 9.. مجهول يقتل نادين في المستشفى بعقار سام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، الذى يعرض على شاشة قناة DMC، من إخراج محمود عبد التواب توبه، أحداثًا مختلفة، حيث التقى محمد سليمان المدير الجديد للبنك مع لقاء إسماعيل نائب المدير، والتي أكدت له إنها تعلم جيدا إنه كان متزوج في السر من نادين مدير البنك، ولكنه حذرها بعدم التحدث في هذا الموضوع أمام أي شخص.

وشهدت الحلقة أيضا اعتراف رياض شقيق نادين أن الفيلا تم سرقتها وسرقت مصوغاتها وأموال، وعرف تلك السرقات بعدما ترك المستشفى وعاد إلى الفيلا ليجد المسروقات بالفعل.

كما شهدت الحلقة تغير في الاحداث، وبينما عاد الضابط حسين – رامى الطمبارى وأثناء تحدث المدرسة الخاصة بنورا شقيقته عن الفيديو الذى قامت بتصويره صديقة شقيقته، إلا أنه تلقى هاتف من معاونه مصطفى عمر ليخبره بمقتل نادين مديرة البنك، وعندما ذهب الضابط حسين للاستفسار من الدكتور المتابع للحالة، أكد له الأخير إن نادين قتلت بعقار سام يدعى الاتروبين، وتبين أن مجهولا وضع الاتروبين في محلول لها وتوفيت على الفور .



رامى الطمبارى

رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.